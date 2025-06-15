Луис Энрике высказался о поездке «ПСЖ» на клубный ЧМ в статусе победителя Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался об амбициях команды на клубном чемпионате мира — 2025 перед матчем 1-го тура с «Атлетико». Игра пройдёт сегодня, 15 июня.

— Через две недели после победы в Лиге чемпионов УЕФА вы возобновляете соревнования. В каком настроении и с какими амбициями?

— Это очень позитивное чувство. Мы вошли в историю, амбиции у нас были с самого начала сезона. Мы счастливы. Но мы должны подготовиться к этому соревнованию наилучшим образом. Мы уже идём к этому, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче парижане разгромили «Интер» (5:0). Помимо «Атлетико», соперниками подопечных Луиса Энрике по группе B на клубном чемпионате мира станут бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США.