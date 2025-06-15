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«Ливерпуль» близок к продаже двух игроков в «Наполи» за € 105 млн — La Repubblica

«Ливерпуль» близок к продаже двух игроков в «Наполи» за € 105 млн — La Repubblica
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«Наполи» готов подписать двух нападающих «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса и Федерико Кьезу. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, «красные» хотят выручить в общей сложности € 105 млн с потенциальной продажи Нуньеса и Кьезы. Неаполитанский клуб может сделать соответствующее предложение мерсисайдцам на следующей неделе. Главный тренер команды Антонио Конте лично заинтересован в переходе названных игроков.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль» летом 2024 года. В его активе 14 матчей, два гола и две результативные передачи за английскую команду. В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами.

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