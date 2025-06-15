Sky: зарплата Вирца в «Ливерпуле» составит € 12 млн с возможностью повышения до € 15 млн

Заработная плата 22-летнего полузащитника Флориана Вирца, близкого к переходу из «Байера» в «Ливерпуль», составит € 12 млн в год. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, оклад немецкого футболиста может вырасти до € 15 млн за сезон в случае достижения командных и индивидуальных целей. Подчёркивается, что общая сумма трансфера Вирца составит £ 116,5 млн, из которых £ 100 млн будут выплачены «Байеру» в качестве фиксированной суммы, а ещё £ 16,5 млн — в виде бонусов.

Медосмотр 22-летнего полузащитника состоится на следующей неделе, когда вернётся после отпуска.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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