Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sky: зарплата Вирца в «Ливерпуле» составит € 12 млн с возможностью повышения до € 15 млн

Sky: зарплата Вирца в «Ливерпуле» составит € 12 млн с возможностью повышения до € 15 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Заработная плата 22-летнего полузащитника Флориана Вирца, близкого к переходу из «Байера» в «Ливерпуль», составит € 12 млн в год. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, оклад немецкого футболиста может вырасти до € 15 млн за сезон в случае достижения командных и индивидуальных целей. Подчёркивается, что общая сумма трансфера Вирца составит £ 116,5 млн, из которых £ 100 млн будут выплачены «Байеру» в качестве фиксированной суммы, а ещё £ 16,5 млн — в виде бонусов.

Медосмотр 22-летнего полузащитника состоится на следующей неделе, когда вернётся после отпуска.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
Романо: «Ливерпуль» оформил все документы по Вирцу, после выходных состоится медосмотр

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android