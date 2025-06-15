Кечинов: Заболотный — не спартаковский игрок, но Станкович ищет именно такого

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе в столичный клуб экс-форварда ЦСКА и «Зенита» Антона Заболотного. Ранее сообщалось, что сделка по переходу 34-летнего нападающего в стан красно-белых близка к завершению.

«Мне кажется, это всё слухи. Заболотный — не спартаковский футболист по всем параметрам. Игрок таранного плана, который больше подходил ЦСКА. В «Спартаке» даже нападающие играют больше за счёт умных действий. Согласен, что они похожи с Комличенко, значит, Станкович ищет именно такого нападающего. Но в «Спартаке» форварды такого плана играли очень редко. Соболев большой, но гораздо разнообразнее — может и передачу тонкую отдать. Если Заболотный всё же окажется в «Спартаке», посмотрим, что из этого получится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.