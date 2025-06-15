«Меня это не интересует». Энрике — о возможном «Золотом мяче» Дембеле

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о шансах форварда команды Усмана Дембеле завоевать «Золотой мяч» по итогам сезона. Главная индивидуальная награда в футболе будет вручаться в сентябре, а француз называется в числе претендентов.

«Выиграет ли Усман Дембеле «Золотой мяч»? Меня это не интересует. У меня нет намерения говорить об индивидуальных наградах, но если меня спросят, заслуживает ли он этого, я думаю, что да», — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

В сезоне-2024/2025 Усман Дембеле стал победителем Лиги чемпионов УЕФА вместе с «ПСЖ», а также чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 49 матчах на его счету 33 гола и 15 результативных передач.