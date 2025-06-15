«Планка была поднята в последние годы». Кристиан Киву — о работе в «Интере»

Новый главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о своём назначении на должность наставника миланцев.

«На протяжении 13 лет я всегда помнил о том, что значит этот клуб, обо всём, что он дал за свою историю болельщикам. В этом выборе много мужества, как со стороны клуба, так и с моей стороны, нужно продолжать то, что было сделано хорошо, и принять, что в футболе можно выигрывать и проигрывать, но знать, что когда всё сделано хорошо, то путь всегда лучше.

Это новый старый проект, потому что то, что было сделано этим клубом, этими ребятами и персоналом, который был здесь раньше, должно быть продолжено, зная, что такая команда, как «Интер», нуждается в подобном отношении и амбициях. Планка была поднята в последние годы, и мы должны продолжать в том же духе, чтобы сохранить клуб на том уровне, на котором он находится сейчас», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.