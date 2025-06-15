Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Планка была поднята в последние годы». Кристиан Киву — о работе в «Интере»

«Планка была поднята в последние годы». Кристиан Киву — о работе в «Интере»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о своём назначении на должность наставника миланцев.

«На протяжении 13 лет я всегда помнил о том, что значит этот клуб, обо всём, что он дал за свою историю болельщикам. В этом выборе много мужества, как со стороны клуба, так и с моей стороны, нужно продолжать то, что было сделано хорошо, и принять, что в футболе можно выигрывать и проигрывать, но знать, что когда всё сделано хорошо, то путь всегда лучше.

Это новый старый проект, потому что то, что было сделано этим клубом, этими ребятами и персоналом, который был здесь раньше, должно быть продолжено, зная, что такая команда, как «Интер», нуждается в подобном отношении и амбициях. Планка была поднята в последние годы, и мы должны продолжать в том же духе, чтобы сохранить клуб на том уровне, на котором он находится сейчас», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Материалы по теме
«Киву не запасной вариант». Президент «Интера» высказался о смене главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android