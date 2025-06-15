«Заберите меня с собой». Уильямс сообщил игрокам «Барселоны» о желании перехода в их клуб

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс во время последнего сбора испанской национальной команды сообщил футболистам «Барселоны» о желании перейти в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 22-летний футболист в личных беседах с такими игроками сине-гранатовых, как Ламин Ямаль, Педри, Пау Кубарси, Фермин Лопес, произносил фразу: «Брат, заберите меня с собой». Подчёркивается, Уильямс чувствует, что органично вписался бы в команду Ханс-Дитера Флика.
Ранее издание Sport.es сообщило о состоявшейся встрече между спортивным директором «Барселоны» Деку и агентом Уильямса. Сине-гранатовым придётся заплатить «Атлетику» € 62 млн в случае досрочного расторжения его контракта.
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