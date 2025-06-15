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Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Главный тренер «ПСЖ» Энрике: повторить минувший сезон по трофеям будет невозможно

Главный тренер «ПСЖ» Энрике: повторить минувший сезон по трофеям будет невозможно
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что команде будет сложно повторить сезон-2024/2025 по количеству завоёванных трофеев в преддверии дебюта парижан на клубном чемпионате мира — 2025. Игра 1-го тура с «Атлетико» пройдёт сегодня, 15 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как вы думаете, сможете ли вы добиться большего успеха в следующем сезоне?
— Если говорить о трофеях, то нет, это будет невозможно. Мы выиграли четыре из четырёх — всё, что могли. Но этот чемпионат мира — интересное соревнование, и у нас есть уверенность и амбиции стремиться к победе в нём, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче парижане разгромили «Интер» (5:0). Кроме того, парижане победили в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции. Помимо «Атлетико», соперниками подопечных Луиса Энрике по группе B на клубном чемпионате мира станут бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США.

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