«Тоттенхэм» объявил о переходе Теля из «Баварии», контракт игрока рассчитан до 2031 года

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о полноценном переходе 20-летнего форварда Матиса Теля из «Баварии». Контракт с французским футболистом рассчитан до 2031 года. Нападающий подпишет трудовое соглашение после завершения срока его аренды в лондонском клубе 30 июня.

В минувшем феврале Тель перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды с возможностью его дальнейшего выкупа. Ранее СМИ сообщали, что стоимость перехода 20-летнего футболиста оценивается в € 53,1 млн.

За период игры в составе «шпор» Тель принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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