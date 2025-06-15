Экс-тренер «Ривер Плейт» Демикелис рассказал, как принял решение о дебюте Мастантуоно

Бывший главный тренер «Ривер Плейт» Мартин Демикелис поделился воспоминаниями о дебюте форварда Франко Мастантуоно в составе аргентинского клуба в возрасте 16 лет. Недавно мадридский «Реал» объявил о трансфере футболиста.

— Что вас так поразило в Мастантуоно, что он дебютировал в таком юном возрасте?

— Всё. В 2023 году, в мой первый год во главе «Ривера», я постоянно слышал имя Мастантуоно. Я знал даже ребят из команды U17, но Франко играл ещё ниже, и я не видел, как он играет или тренируется. Я послал человека, которому доверял, посмотреть на него. Когда он вернулся, то сказал мне, что это неправда, что о нём говорят, потому что он ещё лучше. На следующий день, в октябре того же года, мы позвали его на тренировку, и он сразу же ослепил меня.

— Что вас больше всего поразило в нём?

— Его личность и зрелость. Он смог проявить себя на поле и за его пределами как более взрослый игрок. В своей методике я очень уважительно отношусь к физиологии и процессам человеческого организма. На предсезонке мы оговаривали, что должны дозировать его нагрузки, но получилось так, что он не только нормально переносил физические нагрузки, но и был одним из самых выдающихся игроков в этом плане.

— Вы ни разу не сомневались?

— Он был готов. Наблюдая за его тренировками, я понял, что его время пришло. Меня очень волновало только его окружение, потому что я знал, что будет, когда он выйдет на главную сцену. Я попросил у Франко номера телефонов его родителей. Я поговорил с ними, чтобы предупредить их и узнать, готовы ли они, ведь я сказал им, что собираюсь устроить дебют их сына. Я попросил их помочь ему освоиться с предстоящими событиями и заметил, что они оба были очень рассудительны и скромны.

Такой талант встречается редко. Позвольте мне рассказать вам ещё кое-что, что меня трогает. Когда я обнял Франко в свой последний день в «Ривер Плейт», я сказал ему: «В следующий раз я увижу тебя, когда пойду смотреть, как ты играешь в футболке «Реала», — приводит слова Демикелиса AS.