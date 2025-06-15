Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Атлетико» на клубном ЧМ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт сегодня, 15 июня, в США.

— У обеих команд разная игра. Это будет тяжёлый матч с командой высокого уровня. Но мы с нетерпением ждём начала соревнований.

— Как вы планируете распределять игровое время в этом очень длинном сезоне?

— Впереди много матчей, но мы готовы принять участие в этом соревновании, а после у нас будут каникулы.

— Вы боитесь жары в воскресенье перед матчем с «Атлетико»?

— Жара будет одинаковой для обеих команд. Это не проблема. Мы должны быть в состоянии справиться с этим, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче парижане разгромили «Интер» (5:0). Помимо «Атлетико», соперниками подопечных Луиса Энрике по группе B на клубном чемпионате мира станут бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США.