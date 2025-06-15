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Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Атлетико» на клубном ЧМ

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Атлетико» на клубном ЧМ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт сегодня, 15 июня, в США.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У обеих команд разная игра. Это будет тяжёлый матч с командой высокого уровня. Но мы с нетерпением ждём начала соревнований.

— Как вы планируете распределять игровое время в этом очень длинном сезоне?
— Впереди много матчей, но мы готовы принять участие в этом соревновании, а после у нас будут каникулы.

— Вы боитесь жары в воскресенье перед матчем с «Атлетико»?
— Жара будет одинаковой для обеих команд. Это не проблема. Мы должны быть в состоянии справиться с этим, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финальном матче парижане разгромили «Интер» (5:0). Помимо «Атлетико», соперниками подопечных Луиса Энрике по группе B на клубном чемпионате мира станут бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США.

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