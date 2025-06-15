Кафу высказался о возможном переходе 39-летнего Модрича в «Милан»

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу высказался о возможном переходе полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в стан «россонери».

«Я видел его несколько дней назад, но он ничего не спросил меня о том, как живётся в Милане (смеётся). Это шаг со стороны «Милана», который в прошлом приобрёл несколько опытных игроков, у которых футбол в крови.

Лука — прирождённый лидер и бывший обладатель «Золотого мяча». Он двигает мяч так, как мало кто в мире, и для него возраст не имеет значения. Может быть, мы пока не осознаём этого, но именно бывший капитан «Реала» приехал с чемоданом, полным титулов», — приводит слова Кафу Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что 39-летний Лука Модрич заключит трудовое соглашение с «Миланом» до лета 2026 года. Клубный чемпионат мира 2025 года проходит в США с 15 июня по 13 июля.