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Четыре игрока готовы отказаться от выгодных контрактов ради перехода в «Барселону» — MD

Четыре игрока готовы отказаться от выгодных контрактов ради перехода в «Барселону» — MD
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«Барселона» рассматривает кандидатуры четырёх футболистов для усиления состава нынешним летом, приоритет среди которых отдаётся крайнему нападающему «Ливерпуля» Луису Диасу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, тремя другими игроками, интересующими сине-гранатовых, являются вингер «Атлетика» Нико Уильямс, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и вингер ПСВ Иван Перишич, чьё трудовое соглашение заканчивается 30 июня.

Подчёркивается, что все четыре игрока готовы отказаться от выгодных предложений ради перехода в «Барселону». Они мечтают присоединиться к команде Ханс-Дитера Флика, отмечая её большое будущее.

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