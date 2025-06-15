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«Похоже на Лигу чемпионов». Рибери оценил группу «Баварии» на клубном чемпионате мира

«Похоже на Лигу чемпионов». Рибери оценил группу «Баварии» на клубном чемпионате мира
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Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о группе, в которой мюнхенцы будут выступать на клубном чемпионате мира, который стартовал в США. Немецкий клуб выступает в одной группе с новозеландским клубом «Окленд Сити», аргентинской командой «Бока Хуниорс» и португальской «Бенфикой».

«Я думаю, это сложная группа. «Бавария», вероятно, фаворит, но это похоже на Лигу чемпионов УЕФА, где не бывает лёгких матчей. Если ты не полностью сконцентрирован и выходишь на игру, думая, что это будет прогулка по парку, ты напрашиваешься на неприятности», — приводит слова Рибери официальный сайт ФИФА.

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