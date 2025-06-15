Тер Штеген достиг соглашения с «Галатасараем» о переходе в турецкий гранд — Fanatik

Вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену удалось достичь соглашения с «Галатасараем» о переходе в турецкий клуб. Об этом сообщает Fanatik в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент ожидается, что трансфер 33-летнего футболиста будет завершён, если сине-гранатовые не потребуют высокую сумму за голкипера.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» больше не рассчитывает на тер Штегена. Подчёркивалось, что в клубе разочарованы поведением капитана команды после восстановления от травмы колена. В частности, немецкий вратарь отказался лететь вместе с остальными игроками на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) в Милан, узнав о своём невключении в заявку команды.

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