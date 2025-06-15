Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери высказался о стартовавшем клубном чемпионате мира

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о стартовавшем клубном чемпионате мира, который проходит в США.

«Будет много хороших команд и громких имён, и я думаю, что для американских болельщиков будет здорово увидеть матчи, которые проходят у них на заднем дворе. Если «Бавария» будет на пике своей игры, у футболистов есть всё необходимое, чтобы выиграть турнир. Очевидно, что в этой борьбе есть и другие претенденты, но я, конечно, надеюсь, что «Бавария» пройдёт весь путь и привезёт титул домой», — приводит слова Рибери официальный сайт ФИФА.

«Бавария» выступает в одной группе с новозеландским клубом «Окленд Сити», аргентинской командой «Бока Хуниорс» и португальской «Бенфикой».