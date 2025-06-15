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Вышедшая в РПЛ «Балтика» объявила о трансфере защитника «Урала»

Вышедшая в РПЛ «Балтика» объявила о трансфере защитника «Урала»
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Правый защитник «Урала» Мингиян Бевеев продолжит карьеру в калининградской «Балтике». О переходе 29-летнего игрока объявила пресс-служба клуба. Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025.

Сообщается, что контракт с игроком будет рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне Бевеев принял участие в 31 матче во всех турнирах. На счету защитника четыре забитых мяча и две результативные передачи.

«Мы приветствуем Мингияна в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы калининградцев в официальном телеграм-канале «Балтики».

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