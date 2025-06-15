Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» предлагает 33-летнему тер Штегену

Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» предлагает 33-летнему тер Штегену
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил первое предложение о личном контракте от «Галатасарая». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, турецкий гранд готов платить 33-летнему голкиперу € 5 млн за сезон. Подчёркивается, что «Галатасарай» рассматривает вариант, как с полноценным трансфером тер Штегена, так и с арендой с правом выкупа по окончании сезона.

В минувшем сезоне немец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Марк-Андре тер Штеген Подробнее
Материалы по теме
Тер Штеген достиг соглашения с «Галатасараем» о переходе в турецкий гранд — Fanatik

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android