Новый тренер «Интера» Киву ответил на вопрос о высоком среднем возрасте игроков команды

Новый главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался о высоком среднем возрасте игроков «нерадзурри». На данный момент этот показатель равен 28,3.

«Проблема не в возрасте, а в человеческих качествах игроков. Если мотивация остаётся прежней, то возраст — это просто цифра. Есть игроки, которые продолжали расти даже в прошлом сезоне, с той же мотивацией и энергией, чтобы работать вместе. Остальным же придётся много работать, уважая миллионы болельщиков и стараясь быть лучшей версией самих себя», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, о назначении Киву было объявлено 9 июня. Кристиан Киву выступал за «Интер» в качестве футболиста с 2007 по 2014 год, после чего завершил карьеру. Начинал тренерскую деятельность 44-летний специалист в молодёжных командах миланского гранда, а с февраля по июнь 2025 года был главным тренером итальянской «Пармы».