«Атлетико» хочет бесплатно подписать защитника «Ливерпуля» Робертсона — Романо

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале, мадридский «Атлетико» рассчитывает подписать шотландского футболиста в летнее трансферное окно.

По данным журналиста, «матрасники» рассчитывают, что «Ливерпуль» отпустит 31-летнего игрока бесплатно или за символическую сумму. Контракт Робертсона с чемпионами Англии истекает через 12 месяцев. Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе и хотел бы продолжить карьеру в Мадриде.

Напомним, ранее в мадридский «Реал» перебрался другой защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Контракт правого латераля истекал летом 2025 года, а «сливочные» заплатили за игрока € 10 млн, чтобы англичанин покинул команду за месяц до истечения срока действия своего трудового договора.