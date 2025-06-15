«Арсенал» остановил переговоры со «Спортингом» по Дьёкерешу из-за цены на игрока — Record

«Арсенал» остановил переговорный процесс по форварду «Спортинга» Виктору Дьёкерешу из-за установленной на него цены в размере € 80 млн. Об этом сообщает Record.

По информации источника, 27-летний футболист больше не является приоритетным вариантом для лондонского клуба. «Канониры» приняли решение сосредоточиться на кандидатурах Беньямина Шешко из «Лейпцига» и Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

Ранее издание Record сообщило, что Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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