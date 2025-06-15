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Валерий Гладилин: «Спартак» только выиграет от трансфера Заболотного

Валерий Гладилин: «Спартак» только выиграет от трансфера Заболотного
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе в столичный клуб экс-форварда ЦСКА и «Зенита» Антона Заболотного. Ранее сообщалось, что сделка по переходу 34-летнего нападающего в стан красно-белых близка к завершению.

«Трансфер Заболотного в «Спартак» — это слухи. Но красно-белым нужен форвард плана Заболотного. У «Спартака» не получилось с Комличенко, поэтому Станкович решил взять Антона, тем более он свободный агент и хороший нападающий. Заболотный — один из лучших в России на позиции центрального нападающего.

Антон — профессионал, которого не надо учить играть в футбол. Он точно поможет «Спартаку» в этом сезоне, однако в команде есть два сильных легионера. Сможет ли он выиграть у них конкуренцию? Это технический вопрос, но он точно составит им конкуренцию. «Спартак» только выиграет от трансфера Заболотного. Опытный футболист, который хочет играть и обладает классом, является усилением для команды.

Нет никаких проблем в том, что Заболотный — воспитанник ЦСКА. Он выйдет и будет делать результат. Нет таких футболистов, которые играют только за один клуб, за редким исключением — все меняют команды. Самое главное, чтобы он показывал уровень и приносил пользу. Тогда болельщики будут относиться к Заболотному как к своему», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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