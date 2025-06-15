Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может купить Уильямса на замену Винисиусу в случае его ухода из клуба — Sport.es

«Реал» может купить Уильямса на замену Винисиусу в случае его ухода из клуба — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» рассматривает вингера «Атлетика» Нико Уильямса в качестве приоритетного варианта в случае ухода из клуба нападающего Винисиуса Жуниора, интересующего команды из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент отсутствует прогресс в переговорах между сторонами о продлении контракта бразильского футболиста до 2030 года. Винисиус хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала», в то время как президент испанского гранда Флорентино Перес не хочет нарушать баланс зарплат.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Материалы по теме
«Заберите меня с собой». Уильямс сообщил игрокам «Барселоны» о желании перехода в их клуб

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android