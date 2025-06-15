«Реал» может купить Уильямса на замену Винисиусу в случае его ухода из клуба — Sport.es

Мадридский «Реал» рассматривает вингера «Атлетика» Нико Уильямса в качестве приоритетного варианта в случае ухода из клуба нападающего Винисиуса Жуниора, интересующего команды из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, на текущий момент отсутствует прогресс в переговорах между сторонами о продлении контракта бразильского футболиста до 2030 года. Винисиус хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала», в то время как президент испанского гранда Флорентино Перес не хочет нарушать баланс зарплат.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: