Дьёкереш не отказывал «Манчестер Юнайтед» и продолжает созваниваться с клубом — Романо

Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш всё ещё может перебраться в английский «Манчестер Юнайтед». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале, футболист не отказывался от перехода в стан «красных дьяволов» и продолжает созваниваться с представителями клуба.

По данным журналиста, «Манчестер Юнайтед» не получал от Дьёкереша однозначный отказ, но шведский нападающий продолжает отдавать приоритет лондонскому «Арсеналу», с которым может выступать в Лиге чемпионов УЕФА.

Сообщается, что переход Дьёкереша в «Манчестер Юнайтед» возможен, если «Арсенал» отдаст предпочтение форварду «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко, интерес к которому также приписывают «канонирам».