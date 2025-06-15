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Экс-тренер Заболотного Колыванов высказался о возможном переходе нападающего в «Спартак»

Экс-тренер Заболотного Колыванов высказался о возможном переходе нападающего в «Спартак»
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе форварда Антона Заболотного в московский «Спартак».

«Если «Спартак» интересуется Заболотным, значит, он им зачем-то нужен. В «Химках» он был лидером, капитаном команды. В «Зените» успешно выступал, в «Сочи». Но всё-таки ему уже 34 года, хотя у него много положительных качеств. Он стал большим профессионалом, последние годы прогрессировал, но два тайма ему уже сложно выдерживать. Но это раньше в 30 лет можно было бутсы на гвоздь вешать, а сейчас до 40 играют.

Он может выйти на замену, зацепиться, мячи сбросить, пенальти заработать. А может, и станет игроком основного состава. Иногда это зависит от стечения обстоятельств — кто-то травму получил, а он вышел и забил, потом ещё. Так и становятся игроками основного состава», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игорь Колыванов возглавлял «Уфу» с мая 2012 по октябрь 2015 года. Заболотный выступал под руководством специалиста с февраля 2013 по сентябрь 2014 года. Минувший сезон нападающий провёл в подмосковных «Химках», где забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач в 31 игре.

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