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Чемпион мира Мартинес начал переговоры с «МЮ» о возможном переходе — ESPN

Чемпион мира Мартинес начал переговоры с «МЮ» о возможном переходе — ESPN
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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с 32-летним вратарём «Астон Виллы», чемпионом мира Эмилиано Мартинесом. Об этом сообщает журналист ESPN Лео Парадизо.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают аргентинского голкипера в качестве основного кандидата на замену Андре Онана.

Мартинес перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» осенью 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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