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Гранат: возможно, Заболотный своей игрой за «Спартак» заставит замолчать критиков

Гранат: возможно, Заболотный своей игрой за «Спартак» заставит замолчать критиков
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход нападающего Антона Заболотного в стан красно-белых.

«Наверное, в лице Заболотного Станкович пытается подписать габаритного форварда в «Спартак». Каждой команде нужен такой нападающий. Но немаловажно, что тренер берёт такого игрока для коллектива. Он подходит по всем характеристикам: русский, габаритный, и трансфер подходит по финансам. Вполне возможно, что такой трансфер будет критикуем, ведь Заболотный — воспитанник ЦСКА, но всё определит игра на футбольном поле. Возможно, своей игрой Антон заставит замолчать критиков. Если что-то пойдёт не так, будут критиковать селекционный отдел «Спартака» или главного тренера», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.

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