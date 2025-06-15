Пять футболистов могут покинуть «Акрон» летом — источник

Ряд игроков тольяттинского «Акрона» может покинуть команду в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, клуб готов выслушать предложения по голкиперу Сергею Волкову, защитнику Вячеславу Бардыбахину, атакующим полузащитникам Артуру Галояну и Кириллу Данилкину, а также форварду Сергею Грибову.

По данным источника, «Акрон» занимается поисками нового вратаря на роль основного. Волков, в свою очередь, может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Остальные перечисленные футболисты не входят в планы команды на будущий сезон из-за высокой конкуренции на их позициях.