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«Бавария» готова продать ещё шесть игроков после ухода Теля из клуба — Альтшаффль

«Бавария» готова продать ещё шесть игроков после ухода Теля из клуба — Альтшаффль
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«Бавария» планирует выручить ещё около € 130 млн с продаж игроков нынешним летом после того, как форвард Матис Тель перешёл в «Тоттенхэм» за € 35 млн. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в первую очередь мюнхенский клуб хочет продать защитника Ким Мин Джэ, хавбека Жоау Пальинью и нападающего Кингсли Комана. Каждый из этих футболистов оценивается в € 35 млн. Кроме того, немецкий гранд готовы понести убытки, чтобы осуществить трансфер на выход для таких игроков, как Брайан Сарагоса и Саша Боэ. «Бавария» также желает продать вратаря Даниэля Переца и получить за него € 8 млн.

Подчёркивается, что в случае, если мюнхенцы реализуют хотя бы половину из указанных планов, у них появится возможность подписать нового игрока мирового уровня.

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