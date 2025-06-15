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Владимир Стогниенко назвал два главных вывода после матча открытия КЧМ

Владимир Стогниенко назвал два главных вывода после матча открытия КЧМ
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Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался о результате матча открытия клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» из Египта. Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами, США

«Интер Майами» в первом тайме матча с «Аль-Ахли» был очень плох — медленная тяжёлая команда с постоянными потерями мяча. Во втором тайме то ли «Аль-Ахли» устал, то ли выход правого защитника Вейгандта так хозяев взбодрил, но они стали хотя бы двигаться и могли в итоге выиграть. Два главных вывода: «Палмейрас» и «Порту» будут явными фаворитами этой группы. И самое главное: Месси, видимо, к чемпионату мира — 2026 придётся готовиться по какой-то специальной программе, иначе аргентинцы столкнутся с серьёзными проблемами», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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