Колыванов: Осипенко точно не слабее Бальбуэны, а при Карпине он стал игроком сборной

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в московское «Динамо».

«Говоря о возможном переходе Осипенко в «Динамо», Карпин хорошо его знает. При нём он стал игроком сборной России, в «Ростове» много забивал. У него есть все качества, чтобы попробовать себя в более мощной команде, которая будет бороться за первые места. Он точно не слабее Бальбуэны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Максим Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн.