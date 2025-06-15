Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Осипенко точно не слабее Бальбуэны, а при Карпине он стал игроком сборной

Колыванов: Осипенко точно не слабее Бальбуэны, а при Карпине он стал игроком сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в московское «Динамо».

«Говоря о возможном переходе Осипенко в «Динамо», Карпин хорошо его знает. При нём он стал игроком сборной России, в «Ростове» много забивал. У него есть все качества, чтобы попробовать себя в более мощной команде, которая будет бороться за первые места. Он точно не слабее Бальбуэны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Максим Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Максим Осипенко подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие дни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android