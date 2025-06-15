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«Ювентус» готовит предложение на сумму более чем € 70 млн для покупки Дьёкереша — CdS

«Ювентус» готовит предложение на сумму более чем € 70 млн для покупки Дьёкереша — CdS
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«Ювентус» готовится сделать предложение «Спортингу» о трансфере форварда Виктора Дьёкереша на сумму € 70 млн плюс бонусы. Об этом сообщает Corriere dello Serra.

По информации источника, в контракте 27-летнего футболиста указаны отступные в размере € 100 млн, однако лиссабонский клуб может согласиться отпустить нападающего за € 70 млн. Не исключено, что туринская команда направит предложение «Спортингу» в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщали, что Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», в то время как заинтересованный в форварде «Арсенал» сосредоточился на покупке нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко.

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