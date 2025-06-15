Агент Данилина и Грибова отреагировал на информацию о возможном уходе игроков из «Акрона»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы 22-летнего нападающего «Акрона» Кирилла Данилина и 20-летнего форварда этой команды Сергея Грибова, отреагировал на информацию о возможном уходе игроков из тольяттинского клуба, о чём ранее сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«В конце сезона Данилин стал меньше играть за «Акрон», и мы этим были недовольны. Поэтому я работаю по поводу него. Пока у него действующий контракт, как и у Сергея Грибова — они готовятся к сборам в «Акроне». Если будут устраивающие в первую очередь футболистов варианты, тогда поговорим с клубом. Варианты есть, но пока всё в стадии разговоров — конкретики нет», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Пять футболистов могут покинуть «Акрон» летом — источник

Самые титулованные футбольные клубы России: