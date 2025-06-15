Президент «Сьона» высказался о возможном приходе экс-тренера клуба Челестини в ЦСКА

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин высказался о возможном назначении экс-наставника клуба Фабио Челестини на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Челестини — хороший специалист, который понравился своей тактической гибкостью и умением работать с молодыми футболистами. Многие ошибаются на тему того, что мы его увольняли. Причина ухода Фабио была в том, что у него были большие проблемы с Балотелли. Управлять Марио — почти невозможно!

Со временем стало трудно контролировать ситуацию в коллективе, отношения разладились, и работа перестала выполняться как следует. Мы приняли совместное решение расстаться. Что касается вызова Челестини в Россию, то я забочусь исключительно о своём клубе, эту историю могут оценить эксперты. От себя лично могу пожелать удачи Фабио», — приводит слова Константина Sport24.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.