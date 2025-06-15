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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал фото с празднования дня рождения

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал фото с празднования дня рождения
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах поделился фотографией с празднования дня рождения. Сегодня, 15 июня, футболисту исполнилось 33 года. На снимке Салах запечатлён с тортом и свечами.

«Спасибо вам за ваши поздравления с днём рождения», — подписал фотографию Салах в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Фото: Соцсети Салаха

В минувшем сезоне египтянин вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии. В его активе 52 матча в английской Премьер-лиге, Лиге чемпионов УЕФА и Кубке английской лиги. Всего на счету Салаха 34 забитых гола и 23 результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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