«Арсенал» опередил «Челси» в борьбе за защитника сборной Нидерландов — TEAMtalk

«Арсенал» достиг больших успехов в переговорах по 19-летнему защитнику «Аякса» Йоррелу Хато, чем «Челси», который ранее также проявлял интерес к футболисту. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «канониры» обсудили возможный переход нидерландского игрока, в то время как «синие» взяли паузу в переговорах на время участия в клубном чемпионате мира. «Аякс» требует около € 50 млн за левого защитника, которому «Арсенал» предложил шестилетний контракт.

В минувшем сезоне Хато принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Также Хато сыграл шесть матчей в составе взрослой сборной Нидерландов, где сделал ассист.

Сколько стоят молодые футболисты: