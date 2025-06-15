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«Арсенал» опередил «Челси» в борьбе за защитника сборной Нидерландов — TEAMtalk

«Арсенал» опередил «Челси» в борьбе за защитника сборной Нидерландов — TEAMtalk
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«Арсенал» достиг больших успехов в переговорах по 19-летнему защитнику «Аякса» Йоррелу Хато, чем «Челси», который ранее также проявлял интерес к футболисту. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «канониры» обсудили возможный переход нидерландского игрока, в то время как «синие» взяли паузу в переговорах на время участия в клубном чемпионате мира. «Аякс» требует около € 50 млн за левого защитника, которому «Арсенал» предложил шестилетний контракт.

В минувшем сезоне Хато принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Также Хато сыграл шесть матчей в составе взрослой сборной Нидерландов, где сделал ассист.

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