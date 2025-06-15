Николай Наумов: Заболотный — сбитый лётчик, он не поможет «Спартаку»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход экс-нападающего ЦСКА и «Зенита» Антона Заболотного в «Спартак».

«Я не уверен в том, что Заболотный в нынешнем состоянии и возрасте поможет «Спартаку». Мне кажется, сейчас он выглядит немного хуже даже, чем в «Тосно». Тогда надо было развивать карьеру, а сейчас он не является усилением для «Спартака». Заболотный — сбитый лётчик. Он ничего не показывал в последних матчах за «Химки». Возможно, его берут для удлинения скамейки и ротации состава, чтобы выпустить при проигрышном счёте, и он сыграл головой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.