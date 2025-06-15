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В «Сабахе» прокомментировали решение Березуцкого покинуть пост главного тренера клуба

В «Сабахе» прокомментировали решение Березуцкого покинуть пост главного тренера клуба
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Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов прокомментировал решение Василия Березуцкого покинуть пост главного тренера азербайджанского клуба.

«Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью — оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого. Василий привёл команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.

Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем при благоприятных обстоятельствах Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду», — приводит слова Гасанова «Матч ТВ».

Василий Березуцкий работал в «Сабахе» с 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, заработав 48 очков (10 побед, 18 ничьих, восемь поражений), а также впервые в истории взяла Кубок Азербайджана.

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