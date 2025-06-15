В «Сабахе» прокомментировали решение Березуцкого покинуть пост главного тренера клуба

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов прокомментировал решение Василия Березуцкого покинуть пост главного тренера азербайджанского клуба.

«Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью — оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого. Василий привёл команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.

Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем при благоприятных обстоятельствах Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду», — приводит слова Гасанова «Матч ТВ».

Василий Березуцкий работал в «Сабахе» с 2024 года, по итогам прошлого сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, заработав 48 очков (10 побед, 18 ничьих, восемь поражений), а также впервые в истории взяла Кубок Азербайджана.