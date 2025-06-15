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Ассистенты Василия Березуцкого покинут штаб «Сабаха» после его отставки

Ассистенты Василия Березуцкого покинут штаб «Сабаха» после его отставки
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Ассистенты Василия Березуцкого в «Сабахе» покинут клуб вместе с ним. Контракты российских специалистов Дмитрия Смирнова и Александра Нагорного были составлены таким образом, что их полномочия в команде прекращаются одновременно с отставкой главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В то же время бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк, скорее всего, продолжит работу в штабе нового главного тренера «Сабаха» — клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ним. Напомним, Березуцкий покинул клуб спустя две недели после победы в Кубке Азербайджана по семейным обстоятельствам.

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