Николай Наумов — о Челестини в ЦСКА: иностранный тренер — кот в мешке, это всегда опасно

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном назначении на пост главного тренера московского ЦСКА швейцарца Фабио Челестини.

«Не знаю, кто такой Фабио Челестини. Я не очень приветствую приглашение иностранных тренеров. Это всегда опасно, ведь есть риск, как с Николичем. Его ничего не связывает с клубом, и, если у него начнёт получаться и его поманят, он уйдёт. Николич ушёл из ЦСКА практически на полпути, то есть армейцы только начали подниматься, а он уходит. Это большой удар по клубу!

Также иностранному тренеру нужно много времени, чтобы подстроить команду и игру под свой стиль. Но Россия — своеобразная футбольная страна, где нужно много смотреть и изучать, а на это будет затрачено много времени. Должны тренировать наши! У нас очень много российских тренеров. Но это решение руководства ЦСКА — возможно, действительно с ним получится. Однако надо понимать, что, когда назначаешь иностранного тренера, берёшь кота в мешке, за исключением топ-специалистов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» в период с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.