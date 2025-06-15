«Милан» может усилить состав чемпионом Германии — Плеттенберг

«Милан» направил запрос по 32-летнему полузащитнику «Байера» Граниту Джаке. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Милан» является одним из клубов, ради которых швейцарский футболист мог бы покинуть леверкузенскую команду.

Джака перешёл в стан «фармацевтов» из «Арсенала» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Джака стал чемпионом Германии в составе «Байера» в сезоне-2023/2024.

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