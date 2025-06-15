«Волгарь» опубликовал заявление, подтвердив готовность заменить «Машук» в стыковых матчах

Астраханский «Волгарь» выразил готовность принять участие в переходных матчах за выход в Мелбет Первую лигу после отказа клубу «Машук» в лицензии.

«Вчера завершился заключительный тур LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото». Согласно опубликованной на сайте ФНЛ таблице, третье место заняла команда «Машук», которая на основании регламента соревнований в стыковых матчах должна сыграть с командой «Челябинск». Однако на основании п.3.16 вышеуказанного регламента «Машук» не может принять участия в этих матчах, так как не имеет лицензии РФС II.

Из этого можно сделать вывод, что стыковые матчи проводиться не будут. К сожалению, до настоящего момента ФНЛ не сделала никаких официальных заявлений на этот счёт, что вызывает ненужный ажиотаж в СМИ и среди участников соревнований. В частности, одним из вариантов является версия перехода футбольного клуба «Челябинск» в Первый дивизион. Если это действительно так, то мы категорически не согласны с такой постановкой вопроса.

Ни в одном пункте регламента не говорится о том, что если один из участников стыковых матчей не может принять в них участие, то второй участник объявляется победителем! Не умаляя достижений ФК «Челябинск» на первом этапе соревнований, но итоговые результаты первенства сезона-2024/2025 определяются по турнирной таблице именно второго этапа соревнований. Считаем, что переход в Первую лигу команды, занявшей шестое место на втором этапе соревнований, БЕЗ УЧАСТИЯ ЕЁ В СТЫКОВЫХ МАТЧАХ, противоречит спортивному принципу и здравому смыслу.

На основании вышеизложенного, учитывая существенные пробелы в положениях Регламента соревнований, считаем компромиссным и справедливым решением проведение стыковых матчей между командами «Волгарь» и «Челябинск». Руководство футбольного клуба «Волгарь» отправило соответствующие письма в РФС и ФНЛ», — говорится в заявлении в телеграм-канале «Волгаря».

Напомним, прямую путёвку в Первую лигу, согласно регламенту, получают две сильнейшие команды Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото». Команда, занявшая третье место, получает право на участие в переходных матчах с победителем осенней части турнира. Победителем первой части стал «Челябинск», финишировавший в итоговой таблице на шестой строчке. В заключительном туре «Челябинск» уступил «Машуку» (1:2), который не прошёл лицензирование для участия в стыковых матчах, что не позволило «Волгарю» подняться на третье место.