Гасперини отказался возглавить «Ювентус» из-за высокомерного поведения менеджера клуба

Итальянский тренер Джан Пьеро Гасперини отказался возглавить «Ювентус» из-за высокомерного поведения со стороны генерального менеджера туринского клуба Дамьена Комолли во время их переговоров. Об этом сообщает журналист Сандро Сабатини.

По словам Сабатини, Комолли позвонил Гасперини и сказал: «Убеди меня, почему «Ювентус» должен выбрать тебя». На что итальянский тренер ответил: «Это ты мне позвонил, а не наоборот».

6 июня «Рома» объявила о назначении 67-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Трудовое соглашение с Гасперини рассчитано до 2028 года. Его последним местом работы до римского клуба была «Аталанта», которую он возглавлял с лета 2016 года.

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