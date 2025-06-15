Новый тренер «Интера» Киву высказался об участии в клубном чемпионате мира

Новый главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о стартовавшем клубном чемпионате мира, который проходит в США. «Нерадзурри» выступят в одной группе с «Ривер Плейт», «Урава Редс» и «Монтерреем».

«Международные соревнования всегда имеют свою прелесть, потому что в них всегда так много непредсказуемости и так много желания показать чистый футбол. Есть команды, которые играют более беззаботно. У нашей команды много опыта, потому что она уже добиралась до вершины еврокубков и в ней много игроков, выступающих за национальные команды. Мы готовы к этой серии матчей», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.