Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый тренер «Интера» Киву высказался об участии в клубном чемпионате мира

Новый тренер «Интера» Киву высказался об участии в клубном чемпионате мира
Комментарии

Новый главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о стартовавшем клубном чемпионате мира, который проходит в США. «Нерадзурри» выступят в одной группе с «Ривер Плейт», «Урава Редс» и «Монтерреем».

«Международные соревнования всегда имеют свою прелесть, потому что в них всегда так много непредсказуемости и так много желания показать чистый футбол. Есть команды, которые играют более беззаботно. У нашей команды много опыта, потому что она уже добиралась до вершины еврокубков и в ней много игроков, выступающих за национальные команды. Мы готовы к этой серии матчей», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Материалы по теме
Новый тренер «Интера» Киву ответил на вопрос о высоком среднем возрасте игроков команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android