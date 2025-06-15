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Гранат: если Карпин приведёт «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит?

Гранат: если Карпин приведёт «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит?
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Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о назначении на пост главного тренера столичной команды российского специалиста Валерия Карпина.

«Думаю, у Карпина не будет никаких проблем с совмещением постов, потому что сборная России не играет международные матчи. Как только нас вернут, я был бы только за то, чтобы Карпин уделял время либо сборной, либо «Динамо».

Что касается спартаковского прошлого Карпина, насколько я знаю, Валерий Георгиевич играл больше в иностранных клубах, чем в «Спартаке». Можно взять других футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Динамо» и наоборот. Если Валерий Георгиевич приведёт «Динамо» к чемпионству, кто ему возразит? Ведь он шёл работать именно в эту команду», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

3 июня пресс-служба бело-голубых объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Валерий Карпин подписал с «Динамо» контракт до лета 2028 года.

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