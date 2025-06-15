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Шаронов высказался о возможном назначении Челестини главным тренером ЦСКА

Шаронов высказался о возможном назначении Челестини главным тренером ЦСКА
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Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал возможное назначение швейцарского специалиста Фабио Челестини в московский ЦСКА.

«Прерогатива выбора тренера у руководства клуба. Как они изучают кандидатуру и чего хотят от него стилистически? Сохранит ли руководство ЦСКА, что сделал Николич? Изучало ли армейское руководство российских тренеров, которые строят игру в похожем стиле Николича, или у них другой подход? Я не знаю, по каким критериям тот или иной клуб выбирает тренера. Но часто выбирается тренер с разным построением игры», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» в период с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

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