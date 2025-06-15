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Максим Осипенко перейдёт в «Динамо» за € 2,9 млн — источник

Максим Осипенко перейдёт в «Динамо» за € 2,9 млн — источник
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Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко перейдёт в московское «Динамо» за € 2,9 млн. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, контракт с 31-летним футболистом будет подписан до 2028 года с возможностью продления ещё на сезон. Заработная плата Осипенко составит € 1,6 млн с ростом до € 2 млн при выполнении определённых условий. Трудовое соглашение также предполагает бонусы за результативные действия (750 тысяч рублей за действие).

В грядущий понедельник или вторник Осипенко пройдёт медицинское обследование, а затем подпишет контракт.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Осипенко подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие дни.

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