Франк Рибери назвал клуб из Южной Америки, имеющий реальные шансы на победу в КЧМ

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал, что является поклонником аргентинского клуба «Бока Хуниорс», а также заявил, что южноамериканский клуб имеет реальные шансы на победу в клубном чемпионате мира.

«Я большой поклонник «Бока Хуниорс» — они мне очень нравятся. Надеюсь когда-нибудь посетить Аргентину, потому что атмосфера там потрясающая. Я уверен, что у них есть реальные шансы выиграть клубный чемпионат мира. Их подход, менталитет и настрой — всё на высшем уровне. Это будет серьёзное испытание для «Бока Хуниорс», но то же самое можно сказать и о «Баварии», и о любой другой команде. Сложно предсказать победителей или даже то, насколько далеко продвинутся команды. Я постараюсь следить за событиями, но держать свои эмоции под контролем», — приводит слова Рибери официальный сайт ФИФА.

«Бока Хуниорс» выступает в одной группе с новозеландским клубом «Окленд Сити», немецкой «Баварией» и португальской «Бенфикой».