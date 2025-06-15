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Силкин: Осипенко укрепит оборону «Динамо» и добавит вариативности

Силкин: Осипенко укрепит оборону «Динамо» и добавит вариативности
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе защитника «Ростова» Максима Осипенко в московское «Динамо».

«Трансфер Осипенко — ценное усиление для «Динамо». Это игрок, в котором главный тренер видит потенциал. Его появление в команде неслучайно. Уверен, Осипенко привнесёт вариативность и надёжность в оборону, что крайне важно для достижения высоких целей в чемпионате», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Максим Осипенко провёл 30 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в € 5 млн.

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