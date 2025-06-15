В матче «Динамо-Владивосток» — «Динамо-2» Москва погас свет, игра приостановлена

Матч 18-го тура Leon-Второй лиги второго этапа Группы «Серебро» между клубами «Динамо-Владивосток» и «Динамо-2» Москва прерван по техническим причинам. На стадионе во Владивостоке погасла мачта освещения. Счёт матча на момент приостановки — 0:0.

Согласно регламенту, в случае нерешения поломки в течение 60 минут игра будет закончена. В данный момент принимающая сторона предпринимает попытки устранения неполадок. Хозяевам поля может грозить техническое поражение, если проблема не будет устранена.

Фото: кадр из трансляции

«Динамо-Владивосток» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками в 17 матчах. Дубль столичного «Динамо» располагается на четвёртой строчке с 25 очками.