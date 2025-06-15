Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче «Динамо-Владивосток» — «Динамо-2» Москва погас свет, игра приостановлена

В матче «Динамо-Владивосток» — «Динамо-2» Москва погас свет, игра приостановлена
Комментарии

Матч 18-го тура Leon-Второй лиги второго этапа Группы «Серебро» между клубами «Динамо-Владивосток» и «Динамо-2» Москва прерван по техническим причинам. На стадионе во Владивостоке погасла мачта освещения. Счёт матча на момент приостановки — 0:0.

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Серебро. 2-й этап. 18-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Не начался
Динамо-2 М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно регламенту, в случае нерешения поломки в течение 60 минут игра будет закончена. В данный момент принимающая сторона предпринимает попытки устранения неполадок. Хозяевам поля может грозить техническое поражение, если проблема не будет устранена.

Фото: кадр из трансляции

«Динамо-Владивосток» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками в 17 матчах. Дубль столичного «Динамо» располагается на четвёртой строчке с 25 очками.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: старт клубного ЧМ по футболу, жаркий финал Кубка Стэнли, Ф-1, UFC
Топ-события воскресенья: старт клубного ЧМ по футболу, жаркий финал Кубка Стэнли, Ф-1, UFC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android